السوق المالية: صرف 40 مليون ريال تعويضات لمتضررين من مخالفات المعجل

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية إتمام إجراءات تعويض المتضررين الذين صدر لصالحهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد كبار التنفيذيين في شركة مجموعة محمد المعجل ومراجع حساباتها أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب بقيمة 40 مليون ريال وفقاً لمنطوق قرار اللجنة.

وأضافت أن التعويضات ستصرف للمستثمرين المتضررين المنضمين إلى الدعوى الجماعية بحسب قيمة التعويضات المحكوم بها لكل مستثمر طبقاً لما ورد في نص قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية

ويأتي ذلك لمخالفة المدعي عليهم للفقرة أ من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 7 من لائحة سلوكيات السوق، ولارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة؛ من خلال التلاعب والتضليل في القوائم المالية للشركة للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب العام في أسهمها.