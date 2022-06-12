مدرب المنتخب المصري مهدد بالإقالة

وكالات(صدى):

أصبح مدرب المنتخب المصري إيهاب جلال مهدد بالإقالة بعدم لمح رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام إلى ذلك خلال تصريحات أدلى بها.

ويأتي التهديد بالإقالة بعدما خاض المدرب جولتين فقط في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وعلى خلفية خسارة منتخب مصر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد الخميس الماضي.

وذكر “علام” أنه كلف أعضاء من الاتحاد بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي قيادة منتخب مصر، مشيرا إلى أن لاتحاد سيعلن ذلك الأمر الخميس المقبل بعد عودة المنتخب عقب مواجهة نظيره الكوري الجنوبي وديا الأربعاء المقبل.