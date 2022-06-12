بالفيديو .. الأخضر الأولمبي يتأهّل لنصف نهائي آسيا
تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما من الفوز على منتخب فيتنام بثنائية نظيفة في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عام.
وحصد المنتخب الوطني الهدف الأول في الدقيقة 41 من خلال اللاعب متعب الحربي، وتمكن الأخضر في الشوط الثاني من إحراز هدف آخر.
وسجل الهدف الثاني للمنتخب اللاعب فراس البريكان في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، وانتهت المباراة بفوز الأخضر ليتأهل لنصف نهائي البطولة ويواجه بعد هذا الانتصار منتخب أستراليا في نصف النهائي يوم الأربعاء 15 المقبل.
الصقور إلى نصف النهائي 🤩💚
أهداف المباراة… 👇#السعودية_فيتنام
#AFCU23 | #SSC pic.twitter.com/livx7W8Mqr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 12, 2022
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