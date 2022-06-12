أمير القصيم يوجه بتفعيل منصة إلكترونية لإستقبال ملاحظات المواطنين على السلامة المرورية

القصيم(صدى):

وجه أمير القصيم، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل، بتفعيل منصة إلكترونية لإستقبال ملاحظات المواطنين على السلامة المرورية.

ونوه أمير القصيم بأن البرامج التوعوية التي صاحبت حملة حياتك اهم2 حققت نجاحاً على أعلى المستويات للتوعية بمخاطر استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة وغيرها من المخالفات المرورية.

يذكر أن ذلك يأتي حرصا من سموه على سلامة مستخدمي الطرقات وقائدي المركبات، ومعالجتها من قبل الجهات المعنية للحد من مسببات الحوادث المرورية.