رد من الأوبرا المصرية على نوال الزغبي بعد إلغاء حفلها

القاهرة(صدى):

أشعلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الجدل، بعد إعلانها عن إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية يوم 20 يونيو الجاري.

وقالت نوال الزغبي:”بعد الجدل الذي رافق حفل دار الأوبرا المصرية وسوء التنظيم الذي رافقها والفوضى المعروفة الأسباب، قررت احتراماً لنفسي ولكل المحبين أن أعتذر نهائياً عن إقامة الحفل”.

وأشارت: “أشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل ونلتقي قريباً جداً في أم الدنيا مصر.. تحيا مصر”.

وعلقت دار الأوبرا المصرية، قائلة: “الحفل الذي كان من المقرر أن تحييه نوال الزغبي، هو حفل خاص يخص نقابة العاملين في دار الأوبرا، ومجلس النقابة هو من تعاقد عليه، وليس إدارة دار الأوبرا نفسها”.

وأوضحت: “ما حدث هو أن مجلس إدارة النقابة، الذي تعاقد مع الفنانة اللبنانية على الحفل، تم تغييره عقب إجراء انتخابات النقابة، ولم يقم المجلس الجديد باستكمال إجراءات إقامته، وكل ذلك حدث بعيدا عن إدارة الأوبرا، التي تكتفي فقط في مثل هذه الحفلات الخاصة، بتوفير المسرح المتعاقد عليه”.