تفاصيل جديدة حول واقعة الطفل “ضحية المرجيحة” بتبوك 

تبوك(صدى):

قال جد الطفل الذي توفي بسبب التفاف حبل مرجيحة حول عنقه في منزلهم بتبوك، إنهم لا يزالون في إجراءات استلام الجثمان للصلاة عليه ودفنه.

وأوضح جد الطفل:”محمد يدرس في الصف الثاني الابتدائي ويسكن معي في المنزل، وفي صباح يوم الخميس الماضي قام باللعب في مرجيحة قبل ذهابه للمدرسة وأثناء لعبه التفّ الحبل حول عنقه وفارق الحياة”، بحسب “سبق”.

وتابع:”أول من شاهده وهو في هذه الحالة كانت والدته بعد أن أبلغتها ابنتها شقيقة “محمد”، حين صرخت بأن الحبل ملتفّ حول رقبته وأنه يموت.