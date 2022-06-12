حسم الجدل بشأن انتقال حجازي إلى الأهلي المصري 

طلال الغامدي(صدى):

كشف مصدر بنادي الاتحاد، حقيقة ما يتردد عن رحيل لاعبهم المصري أحمد حجازي لفريق الأهلي المصري خلال الموسم المقبل.

وقال المصدر: “هذه الأخبار غير صحيحة، حجازي مستمر مع الاتحاد حتى نهاية عقده، وهو لاعب مهم وركيزة أساسية في الاتحاد، بالنظر لإمكانيته الفنية الكبيرة، وخبرته الواسعة، بجانب أخلاقه الحميدة”، وفقًا لـ “كووورة”.

وأشار: “حجازي محبوب من الجميع داخل الاتحاد، ويعد قدوة حسنة للاعبين الصاعدين”.

يذكر أن أحمد حجازي انتقل لصفوف الاتحاد على سبيل الإعارة في الموسم الماضي من فريق وست بروميتش الإنجليزي قبل أن يتم تفعيل بند شراء عقده.