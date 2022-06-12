الصحة: لا داعي للقلق من تورم العقد اللمفاوية بعد لقاح كورونا

أميرة خالد(صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أن تورم أو ألم العقد اللمفاوية قد يحدث مع أي لقاح، مبينة أنه لا داعي للقلق حال تورم أو الشعور بألم العقد اللمفاوية التي تقع تحت الإبطين أو الصدر.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه قد يحدث مع أي لقاح، موضحة أن ذلك سيزول في غضون أيام قليلة.

وتابعت:”لتخفيف الألم يمكن تناول مسكّن ألم وتجنب ارتداء الملابس الضيقة وتأجيل ممارسة التمارين الرياضية العنيفة”.

ويأتي ذلك ردا على استفسار بشأن حالة تلقت الجرعة الثانية من لقاح كورونا لعمر تحت 12سنة، مما تسبب في ورم وألم شديد تحت الإبط.