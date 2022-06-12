تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة بجامعة طيبة بدءً من العام المقبل

الرياض(صدى):

اعلنت جامعة طيبة اعتمادها خطة الفصول الدراسية الثلاثة بدءاً من العام الدراسي القادم ١٤٤٤هـ، وذلك من خلال ابقاء الخطط للبرامج الأكاديمية المعتمدة كما هي بتوزيع خطة الدراسة على 3 فصول في العام الدراسي.

وأكدت أنها ستعدل ساعات الاتصال للمقررات للمحتوى العلمي في عدد أسابيع أقل من النظام الفصلي، وفقا للدليل الإسترشادي للثلاث فصول الدراسية، والمعتمد من وزارة التعليم.

وأضافت أن كل فصل دراسي يتضمن 12 أسبوعاً دراسياً واسبوع الاختبارات الفصلية، كما سيتم تقليص القبول في التخصصات النظرية بنسبة 60٪ وزيادة مقاعد القبول للتخصصات العلمية الصحية والتطبيقية والهندسية والحاسوبية.

وأكدت أنها تعمل حالياً على تطوير آلية جديدة في قبول العام القادم تتضمن عدة مراحل، متعهدة بأن يكون القبول للعام القادم مرن ومباشر.