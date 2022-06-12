الصحة تعلن بدء التقديم في برنامج فني التعقييم الطبي

الرياض(صدى):

كشفت وزارة الصحة بدء التقديم في برنامج “فني التعقيم الطبي” الذي يؤهل الخرجين منه للقيام بتعقيم الأدوات والمعدات والأجهزة الطبية في قسم خدمات التعقيم المركزي بالمستشفى.

وأوضحت التخصصات المطلوبة المطلوبة للالتحاق في البرنامج ومنها أحياء وأحياء دقيقة وتقنية حيوية وفيزياء وكيمياء وكيمياء حيوية.

واشترطت على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وليس على رأس العمل، وأن يكون حاصل شهادة بكالوريوس في التخصصات المطلوبة، ومعه السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي، مضيفة أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي : https://cutl.link/1crwm