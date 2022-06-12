شؤون الحرمين تطلق الخطة التشغيلية والميدانية يوم الأحد القادم

مكة المكرمة(صدى):

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، إن الرئاسة ستطلق الخطة التشغيلية والميدانية يوم الأحد القادم .

وأكد أنه سيتم إطلاق الخطة التشغيلية باحتفالية كبيرة تبرز الخدمات التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين، خاصة الخدمات التطويرية، وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية”.

وأضاف أن الرئاسة توجه منسوبيها بضرورة الاهتمام باللمسات الإنسانية والحرص بمساعدة كبار السن وإعطائهم عبوات زمزم المبردة لترويهم من أشعة الشمس .