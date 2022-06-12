بالفيديو .. البريكان بعد تأهل الأخضر : لا يهم من نواجه

ماجد محمد(صدى):

علق لاعب المنتخب الوطني فراس البريكان، على فوز الأخضر على فيتنام وتأهله لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما.

وقال فراس البريكان خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:”قدمنا مباراة كبيرة، ولا يهم من نواجه في نصف النهائي والقادم أفضل”، لافتا:”إصابتي خفيفة”.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما فاز على منتخب فيتنام بثنائية نظيفة في ربع نهائي كأس آسيا تحت23.

وحصد المنتخب الوطني الهدف الأول في الدقيقة 41 من خلال اللاعب متعب الحربي، وتمكن الأخضر في الشوط الثاني من إحراز هدف آخر، وسجل الهدف الثاني للمنتخب اللاعب فراس البريكان في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.