الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة براتب 8,300 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية، عن توافر وظائف شاغرة من خلال برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص في “الجبيل الصناعية، ينبع الصناعية”، لحملة “الثانوية فأعلى”.

وأشارت إلى الوظائف الشاغرة وتشمل فنى دهان بشرط حصول المتقدم على دبلوم فني أو ما يعادله من مدرسة مُعترف بها، وأن يكون لديه خبرة عامين كدهان، و راتب أساسي 4,500 ريال، وبدلات 1,000 ريال، ومُراقب الأعمال الكهروميكانيكية بشرط الحصول على بكالوريوس من جامعة أو كلية مُعترف بها وخبرة سنتين، أو دبلوم من كلية أو معهد فني وخبرة ثلاثة سنوات، التحدث باللغة الإنجليزية، والراتب 5,500 ريال، و بدل السكن 1,500 ريال.

وتشمل الوظائف أيضا مُشرف مراقبة العمل بشرط حصول المتقدم على بكالوريوس في الهندسة من جامعة أو كلية معترف بها وخبرة سنتين في مجال صيانة وتشغيل المرافق، خبرة في إدارة أعمال الصيانة والتشغيل، والراتب 6,500 ريال، و بدل السكن 1,800 ريال، ومهندس صيانة بشرط الحصول على بكالوريوس هندسة ميكانيكية، ولديه خبرة في وظيفة إشرافية، و فني هاتف بشرط الحصول على دبلوم هندسة اتصالات، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وتتضمن الوظائف أيضا، موظف مشتريات بشرط الحصول على شهادة الثانوية العامة، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، و مشرف ورشة بشرط الحصول على درجة الدبلوم في الهندسة الميكانيكية مع (5) سنوات من الخبرة أو شهادة الثانوية مع (10) سنوات من الخبرة كوظف ميكانيكي، و مشغل معدات ثقيلة (الجبيل الصناعية)، يجب أن يكون لدية المهارة الأزمة والمقدرة على تنفيذ مهام، و يجب أن يكون مشغلو معدات الثقيلة حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها / المعهد التقني مع (3) سنوات من الخبرة على الأقل في تشغيل المعدات المماثلة.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/13هـ الموافق 2022/06/12م من هنا.