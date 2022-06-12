فلكية جدة: ثاني بدر عملاق يزين سماء المملكة الثلاثاء القادم

جدة(صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سيرصد بسماء المملكة والوطن العربي الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022 القمر البدر لشهر ذي القعدة، وسيزين السماء طوال الليل وسيمثل ثاني بدر عملاق هذا العام.

وأوضح ماجد أبو زاهرة أنه يمكن القول إن القمر بدر طوال الليل، ولكن علميًا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس، وسيحدث ذلك عند الساعة 02:51 بعد الظهر بتوقيت مكة ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر، وذلك قبل 11 ساعة و32 دقيقة من وصوله الحضيض، أقرب مسافة له من الأرض.

ولفت أبو زاهرة:”بعد ذلك سيشرق البدر العملاق من الأفق الجنوب الشرقي بعد غروب الشمس والمسار الذي سوف يسلكه في السماء سيحاكي المسار المنخفض للشمس بعد ستة أشهر من الآن، حيث سيكون في أقصى الجنوب، فهذا القمر يكتمل بدرًا بالقرب من الانقلاب الصيفي، لذلك سيتبع تقريبًا نفس مسار شمس ديسمبر عبر السماء”.