الذيابي يوضح كيفية تقليل كمية الدهون أثناء طبخ اللحوم

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي، عن كيفية تقليل كمية الدهون أثناء طبخ اللحوم.

وقال عبدالله الذيابي:”لتقليل كمية الدهون عند طبخ اللحوم: أزل الشحم من اللحوم وأزل جلد الدجاج”، لافتا:” استبدل قلي اللحوم بالشوي قلل من الزيت المضاف أثناء الطبخ”.

وكان عبدالله الذيابي، كشف عن أكثر الأطعمة التي تسبب حساسية، قائلا إن أكثر الأطعمة التي تسبب حساسية هي حليب البقر والبيض والمأكولات البحرية والصويا والقمح والفول السوداني، مشيرا:”حساسية الطعام تسبب أعراض في الجهاز الهضمي فقط، مثل ألم البطن، والإسهال، ونزول الوزن، وصعوبة البلع، وعسر الهضم”.