اقتصادي: الأراضي البيضاء غالبا ملاكها ليس لديهم دافع لبيعها 

الرياض(صدى):

قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، إن الأراضي البيضاء غالبا ملاكها ليس لديهم دافع لبيعها ونتيجة لذلك لا يمكن لطالبي السكن أو الحكومة أو المستثمرين في القطاع الصناعي أو التجاري الوصول لملايين الأمتار إلا بتكاليف مفرطة وضارة على الجميع.

وأوضح أحمد الشهري:”السياسات الاقتصادية تصمم أدوات لتحريرها دون ضرر ع أحد بل تحسن التنمية الحضرية”.

وكان أحمد الشهري ذكر أن القطاع المصرفي يحتاج إلى إعلان وتحديث لنسب السعودة والتوطين للمناصب القيادية والإشرافية، لافتا:”عمليات الاندماج الجديدة أظهرت لنا ومن خلال الملاحظة أن هناك أجانب ولاسيما في المصارف الصغيرة في مناصب إشرافية يمكن سعودتها 100٪”.