بالفيديو .. مواطن ينقذ طفلا من الاختناق أثناء عمله في تعداد 2022
تمكن الباحث الميداني في التعداد السكاني، ماجد العنزي، من إنقاذ طفلا من الاختناق أثناء عمله في تعداد السعودية 2022.
وأضاف أنه أثناء عمله جاء إليه طفل لم يتعدى عمره 10 سنوات وقال له أن شقيقه يختنق، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.
ولفت إلى أنه علم من الطفل أن والديه كانا خارج المنزل فسارع بتقديم المساعدة وتواصل مع الدفاع المدني والإسعاف، وتم إنقاذ الطفل.
فيديو | "ماجد العنزي" أنقذ طفلا من الاختناق أثناء عمله في #تعداد_السعودية_2022#الراصد pic.twitter.com/PmXfCVmoZf
— الراصد (@alraasd) June 12, 2022
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