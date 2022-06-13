بالفيديو .. مواطن ينقذ طفلا من الاختناق أثناء عمله في تعداد 2022

عادل الحربي(صدى):

تمكن الباحث الميداني في التعداد السكاني، ماجد العنزي، من إنقاذ طفلا من الاختناق أثناء عمله في تعداد السعودية 2022.

وأضاف أنه أثناء عمله جاء إليه طفل لم يتعدى عمره 10 سنوات وقال له أن شقيقه يختنق، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أنه علم من الطفل أن والديه كانا خارج المنزل فسارع بتقديم المساعدة وتواصل مع الدفاع المدني والإسعاف، وتم إنقاذ الطفل.