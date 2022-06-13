بيل غيتس يطالب بجيش من الخبراء استعدادًا للوباء المقبل

وكالات(صدى):

اعتبر مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أن فيروس كورونا منح البشرية فرصة للاستعداد للأوبئة المستقبلية.

وقدّر بيل غيتس حجم الأموال اللازمة للاستعداد للأوبئة المستقبلية بنحو مليار دولار سنوياً، داعيا العالم إلى إنشاء فريق عالمي من حوالي 3000 خبير في الأمراض المعدية لمساعدة جميع البلدان على تحسين استجاباتها الوبائية وتزويد العلماء المحليين بوسائل للإبلاغ عن حالات تفشي المرض.

وأوضح أن هذا الحشد يطلق عليه فريق “الاستجابة العالمية للأوبئة والتعبئة”، والذي ستديره منظمة الصحة العالمية.

وقال إن إحدى مسؤوليات الفريق الرئيسية ستكون إجراء تدريبات على تفشي المرض واختبار مدى استعداد الدول لمواجهة هذه الأوبئة.