فيديو.. أبو الغيط: موقف مجلس الأمن من سد النهضة مؤسف

القاهرة(صدى):

صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأن إثيوبيا تريد خنق دولتي المصب مصر والسودان، واصفا أداء مجلس الأمن بالـ مؤسف في تناوله لقضية السد الإثيوبي.

وقال أبو الغيط إن: ننجح في إقناع إثيوبيا بأن يكون ملء السد في حدود معقولة بدون التأثير على الحصة السنوية لمصر والسودان.

وأضاف: أتصور أن المجتمع المصري يمكنه التعامل مع ملف السد الإثيوبي بدون اللجوء إلى أي إجراءات سياسية خارجية.

وتابع: لا بد من اتخاذ إجراءات من الدولة المصرية بشأن أزمة السد الإثيوبي فمصر تعمل على مشروعات تحلية المياه وتحسين أدوات الزراعة.