ياسمين الخطيب: ملائكة الرحمة سرقوني

القاهرة(صدى):

كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن تعرضها لسرقة مجوهرات كانت ترتديها أثناء نقلها للمستشفى بعد محاولتها للانتحار، بسبب تعرضها لأزمة نفسية.

وقالت ياسمين الخطيب: أنا بلبس بشكل دائم كولييه بفص ماسي، وآخر مرصع بحجر نادر ومحاط بماس طبيعي، لما وصلت المستشفى كنت بين الحياة والموت، ودخلت في غيبوبة، ولما فقت تاني يوم اكتشفت إن ملائكة الرحمة قلعوني الكولييهات -وأنا بموت- وسرقوها.

وكانت ياسمين الخطيب، أعلنت قبل يومين انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري رمضان حسني، بعد زواج 10 أشهر، وذلك بعد ساعات من كشفها عن محاولتها الانتحار من خلال تناول كمية كبيرة من حبوب للأمراض النفسية.