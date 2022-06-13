  • الإثنين 13 يونيو

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برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة

برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج العمل عن بعد التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توفر وظائف شاغرة للجنسين.

وأوضح البرنامج أن الوظائف المتاحة بمسمى:
– أخصائي خدمة عملاء- أخصائي إداري – مندوب دعاية واعلان- منسق إداري- مسوق.
– مصمم جرافيك- مساعد شؤون موظفين- محاسب- مندوب مبيعات- كاتب رواتب- موظف استقبال
– سكرتير- مصممة- كاتب موارد بشرية- مترجم- كاتب علاقات حكومية- مدخل بيانات.
– مشرف قاعدة بيانات- كاتب إدخال بيانات- محصل- مساعد اداري.
– كاتب استعلامات عامة- مصمم حلول أعمال- مسؤول استعلامات العملاء.

التقديم


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