برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج العمل عن بعد التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توفر وظائف شاغرة للجنسين.

وأوضح البرنامج أن الوظائف المتاحة بمسمى:

– أخصائي خدمة عملاء- أخصائي إداري – مندوب دعاية واعلان- منسق إداري- مسوق.

– مصمم جرافيك- مساعد شؤون موظفين- محاسب- مندوب مبيعات- كاتب رواتب- موظف استقبال

– سكرتير- مصممة- كاتب موارد بشرية- مترجم- كاتب علاقات حكومية- مدخل بيانات.

– مشرف قاعدة بيانات- كاتب إدخال بيانات- محصل- مساعد اداري.

– كاتب استعلامات عامة- مصمم حلول أعمال- مسؤول استعلامات العملاء.

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