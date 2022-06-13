فتاة تقاضي شقيقتها لارتكابها مخالفات مرورية باسمها

دبي(صدى):

أقامت فتاة في دبي دعوى قضائية ضد شقيقتها، التي ارتكبت مخالفات مرورية بقيمة 30 ألفاً و775 درهماً، سجلت باسمها.

وكانت المدعية قد نفذت طلب أمها، واشترت سيارة لشقيقتها، وسجلت السيارة باسمها، نظراً لغلق ملف أختها المروري لكثرة المخالفات المرورية عليها، لتتفاجأ بأن شقيقتها ارتكبت مخالفات مرورية تخطت قيمتها 30 ألف درهم.

وأوضحت المدعية أنها اضطرت إلى الذهاب إلى المحكمة لتقديم طلب إلغاء الحجز بناءً على رغبة والدتها، وأن ما ارتكبته المدعى عليها من مخالفات مرورية وعدم التزامها التعليمات المرورية ألحق بها ضرراً، لعدم سداد المدعى عليها المخالفات المرورية المسجلة باسمها، حتى إنها أصبحت غير قادرة على تجديد رخص السيارات الخاصة بها.

وأشارت إلى أنه رغم مطالبتها للمدعى عليها بدفع المخالفات، إلا أنها لم تحرك ساكناً.