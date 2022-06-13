العثور على فتاة مقتولة في ظروف غامضة بسوريا

دمشق(صدى):

عثرت السلطات الأمنية في سوريا، على جثة فتاة شابة عمرها 19 سنة، قتلت في ظروف غامضة.

وقالت وزارة الداخلية السورية إنه تم العثور على الجثة في الأراضي المجاورة لمنطقة السلمية بقرية تل خزنة في حماة.

وعٌثر ضمن ملابس الضحية على هويتها وتبين أنها تدعى “بشرى . د”، وقد تعرضت لعدة ضربات بالرأس بواسطة حجر.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى السلمية الوطني واتخاذ الإجراءات اللازمة وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.