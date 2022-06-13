5 أضرار للعمل تحت أشعة الشمس تحددها التأمينات الاجتماعية

الرياض(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن 5 مخاطر وأضرار للعمل تحت أشعة الشمس، في الأوقات المحظورة من الساعة 12 ظهرا إلى الثالثة عصرا.

وحددت المؤسسة أضرار العمل تحت أشعة الشمس والتي جاءت كالآتي:- الإنهاك الحراري.- ضربة الشمس.- الطفح الجلدي.- التقلصات.- الإغماء.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت بدء تطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، ويستمرّ العمل به حتى يوم الخميس 19 صفر 1444هـ الموافق 15 سبتمبر 2022م.

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