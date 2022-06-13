الحياة الفطرية تؤكد أن الورل الصحراوي له دور مهم في توازن البيئة

الرياض(صدى):

أكد المركز الوطني للحياة الفطرية، أن حيوان الورل الصحراوي يعتبر من أكبر الزواحف في الجزيرة العربية، وله دور مهم وفعّال في توازن البيئة، وسلامة السلاسل الغذائية.

وأفاد المركز بأن الورل الصحراوي يستمد غذائة على السحالي الأخرى، وينشط في فترة النهار، ويبلغ طوله أكثر من متر، بالإضافة إلى أنه من السلالات غير المهددة.

وقال:” أن الورل يوجد في المناطق الصخرية المفتوحة ذات الغطاء النباتي وفي المناطق الرملية”، لافتًا أنه ينتشر بصورة أكبر في المناطق السهلية المفتوحة والمناطق الرملية.