‏بالفيديو.. الصرامي: أنا رئيس نادي النصر القادم في 2025

ماجد محمد(صدى):

أوضح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن نادي النصر يعيش أفضل فتراته من الناحية المالية، لافتًا إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية تقول بأن النصر ناد غني.

وقال سعود الصرامي، خلال ظهوره ببرنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة” 24 الرياضية”، أنه لا يصطف مع إدارة النصر الحالية ولا مع الإدارة السابقة التي ترأسها صفوان السويكت، مردفا أنه سيكون هو رئيس نادي النصر القادم في عام 2025.