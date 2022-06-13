  • الإثنين 13 يونيو

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محمد الذايدي: أتمنى أن يبقى الرائد ولو كان على حساب الأهلي (فيديو)

محمد الذايدي: أتمنى أن يبقى الرائد ولو كان على حساب الأهلي (فيديو)
طلال الغامدي(صدى):

أوضح الناقد الرياضي محمد الذايدي أنه يتمنى أن يبقى الرائد ويتجلى، لافتًا أن أكثر ما يخشاه هو التحكيم .

وقال “الذايدي” خلال مداخلة على برنامج ” الحصاد الرياضي”: أن الرائد دائمًا يتجلى إذا وضع في مأزق”، مُشيرًا إلى أن رائد التحدي، سيتجلى ويكسب الثلاث نقاط الغالية من الجوهرة .

 


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