محمد الذايدي: أتمنى أن يبقى الرائد ولو كان على حساب الأهلي (فيديو)
أوضح الناقد الرياضي محمد الذايدي أنه يتمنى أن يبقى الرائد ويتجلى، لافتًا أن أكثر ما يخشاه هو التحكيم .
وقال “الذايدي” خلال مداخلة على برنامج ” الحصاد الرياضي”: أن الرائد دائمًا يتجلى إذا وضع في مأزق”، مُشيرًا إلى أن رائد التحدي، سيتجلى ويكسب الثلاث نقاط الغالية من الجوهرة .
محمد الذايدي :
أتمنى أن يبقى الرائد ولو كان على حساب الأهلي ..
الحصاد الرياضي …@malthaidy pic.twitter.com/JdV0GLrcRY
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 12, 2022
اترك تعليقاً