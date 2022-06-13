نصائح للحفاظ على هاتفك الجوال خلال الصيف

وكالات(صدى):

تتعرض العديد من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للتلف مع حلول فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة الكبير الذي يشهدها هذا الفصل، ومع الاستخدام الدائم لها يؤثر كل هذا عليها بشكل كبير.

وهناك عدة نصائح لحماية الهاتف الجوال من التلف خلال فصل الصيف ومنها عدم وضع الهواتف في جيب البنطال، ليس فقط لأن حرارة الجو ستؤثر عليه ولكن أيضًا حرارة الجسم ستعمل ضد عملية تبريده، فضلًا عن عدم ترك الهاتف داخل السيارة.

وأكدت التقارير، على ألا تضع الهاتف للشحن أمام أشعة الشمس مباشرة، ويجب عدم ترك الهاتف تحت الوسادة أو البطانية أو أي من مواد الاحترار في يوم حار، إذ أنه يمكن أن ترتفع الحرارة الناتجة عن عملية الشحن إلى مستويات خطيرة إذا لم يسمح لها بالتبدد بكفاءة، وتجنب وضع الهاتف في الفريزر بعد أن كان في درجة حرارة مرتفعة.