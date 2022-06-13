بالفيديو.. اقتصادي يقدم وصفة لمواجهة غلاء الأسعار والمساهمة في تخفيضها

الرياض(صدى):

أوضح عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي فضل البوعينين، وصفة لمواجهة غلاء الأسعار والمساهمة في تخفيضها.

وذكر الخبير الاقتصادي، خلال لقائه ببرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن ترشيد الاستهلاك في مثل هذه الظروف أمر غاية في الأهمية، كما أن خفض الاستهلاك وترك كل ما يمكن الاستغناء عنه في هذه الفترة لن ينعكس فقط بشكل إيجابي على المستهلك من خلال الانتفاع الكلي بالسيولة المتاحة لديه لكن سينعكس على السوق أيضًا.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه عندما يكون هناك إحجام على الشراء سيؤثر ذلك سلبًا على المتاجر وبالتالي ستنخفض الأسعار تحت ضغط عدم البيع.