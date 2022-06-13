بالفيديو.. مسن يمني يعبر عن مشاعره عقب توجيه ولي العهد باستضافته لأداء العمرة

فهمي محمد(صدى):

عبر مُسن يمني عن مشاعره وسعادته البالغة، بعدما حقق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- أمنيته، من خلال توجيهه باستضافته هو وأسرته لأداء العمرة.

وأعرب المسن اليمني، عن سعادته الكبيرة بالتوجيه الكريم من ولي العهد الذي مكنه من تحقيق أمنيته، لافتًا إلى فرحته الكبيرة بسبب وجوده في المملكة.

وفي وقت سابق، ظهر المسن اليمني خلال لقاء تلفزيوني وهو يعبّر باكياً عن أمنيته بزيارة بيت الله الحرام، وتم تداول مقطع الفيديو على نحو واسع.