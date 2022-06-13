بالفيديو.. الأهالي والسماكة يرددون الأهازيج الشعبية أثناء تحرير المواشي العالقة في الباخرة
وثّق مقطع فيديو للأهالي و “السمّاكة” في ميناء سواكن شمال شرق السودان ، يرددون ألوانا من الأهازيج الشعبية، أثناء تحرير مجموعة من المواشي العالقة في الباخرة.
وبيّن الفيديو الأهالي وهم يقومون بتحرير مجموعة من المواشي العالقة ، في الباخرة التي كانت متجهة إلى المملكة.
بعد غرق باخرة كانت ستقلها إلى #السعودية..
الأهالي و "السمّاكة" في ميناء #سواكن شمال شرق #السودان يرددون ألوانا من الأهازيج الشعبية أثناء تحرير مجموعة من المواشي العالقة في الباخرة pic.twitter.com/inWbWNLvKQ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 12, 2022
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