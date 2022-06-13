  • الإثنين 13 يونيو

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  3. بالفيديو.. الأهالي والسماكة يرددون الأهازيج الشعبية أثناء تحرير المواشي العالقة في الباخرة

بالفيديو.. الأهالي والسماكة يرددون الأهازيج الشعبية أثناء تحرير المواشي العالقة في الباخرة

بالفيديو.. الأهالي والسماكة يرددون الأهازيج الشعبية أثناء تحرير المواشي العالقة في الباخرة
الخرطوم(صدى):

وثّق مقطع فيديو ⁧‫‬⁩للأهالي و “السمّاكة” في ميناء ⁧‫سواكن‬⁩ شمال شرق ⁧‫السودان‬⁩ ، يرددون ألوانا من الأهازيج الشعبية، أثناء تحرير مجموعة من المواشي العالقة في الباخرة.

وبيّن الفيديو الأهالي وهم يقومون بتحرير مجموعة من المواشي العالقة ، في الباخرة التي كانت متجهة إلى المملكة.

 


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