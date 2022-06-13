بالفيديو.. الأهالي والسماكة يرددون الأهازيج الشعبية أثناء تحرير المواشي العالقة في الباخرة

الخرطوم(صدى):

وثّق مقطع فيديو ⁧‫‬⁩للأهالي و “السمّاكة” في ميناء ⁧‫سواكن‬⁩ شمال شرق ⁧‫السودان‬⁩ ، يرددون ألوانا من الأهازيج الشعبية، أثناء تحرير مجموعة من المواشي العالقة في الباخرة.

وبيّن الفيديو الأهالي وهم يقومون بتحرير مجموعة من المواشي العالقة ، في الباخرة التي كانت متجهة إلى المملكة.