وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة (الكفاءة فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة).

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد تشريفات، عامل كوي، مساعد صيانة، سباك ثاني، مدير برنامج التمريض، مُحلل تحليلات البيانات، سكرتير أول، مهندس أجهزة طبية أول، مُنسق أول مكافحة العدوى، صيدلاني أول، أخصائي علاقات المرضى، مهندس كهربائي.

وأشار إلى أن للتقديم اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search)، وذلك عبر موقع مستشفى الملك فيصل التخصصي