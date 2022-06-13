بالصور.. فئات ومزايا جي ام سي يوكن والفرق بينهم

أميرة خالد(صدى):

تعتبر جي ام سي يوكن هي أكبر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) من العلامة الأمريكية، لذلك من المتوقع أن تجد فيها جلّ ما تتخيله من تقنيات الترفيه والسلامة.

وتتواجد فئات جي ام سي يوكن في المملكة من خلال شركة الجميح للسيارات ومن خلال شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة بالفئات التالية:

SLE

SLT

AT4

دينالي

– سيارة جي ام سي يوكن النسخة الطويلة:

جاءت فئات جي ام سي يوكن SLE و SLT و دينالي بخيارات طول مختلفة، إذ تسمى النسخة الطويلة من السيارة باسم XL، وتتوفر بطول 5.34 متر والنسخة الطويلة بطول 5.7 متر.

كما يوجد بها جيز قدمين في الصف الثالث يزيد من 886 ملم إلى 932 ملم، وتزيد سعة خزان الوقود من 91 لتر إلى 106 لتر في النسخة الأطول.

– محركات جي ايه ام سي يوكن هي :

الأول: محرك فئات يوكن SLE و SLT و AT4 ثماني الأسطوانات V8 بسعة 5.3 لتر قوة 355 حصان وعزم دوران 519 نيوتن متر.

الثاني : محرك فئة يوكن دينالي ثماني الأسطوانات V8 بسعة 6.2 لتر يولد قوة 420 حصان وعزم دوران 624 نيوتن متر.

وتتوفر أنظمة السلامة بشكل قياسي أو كتجهيز اختياري، ويتوقف توفرها حسب الفئة:

7 وسائد هوائية

نظام الإنذار الخلفي والأمامي للمساعدة على الركن

نظام مراقبة المسافة الأمامية

نظام تفادي التصادم الأمامي

نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ

نظام الفرملة لحماية المشاة

المصابيح الأمامية للإضاءة العالية المتكيفة

نظام التنبيه من المناطق العمياء

نظام التنبيه عند مغادرة المسار

مساعد تغيير المسار مع المساعدة على المنطقة العمياء

نظام الفرملة لحماية المشاة

نظام التنبيه من السيارات العابرة من الخلف

نظام الفرملة لحماية المشاة عند الرجوع

نظام تثبيت السرعة المتكيف

مرآة الرؤية الخلفية بالكامل

نظام التحكم في الثبات

ومن مزايا فئات يوكن SLE و SLT:

– الشبك الأمامي من الكروم متعدد الأبعاد بلون أسود

– العجلات من الألمنيوم 18 بوصة في SLE و 20 بوصة في SLT

– كشافات ضباب LED

– المصابيح الأمامية LED على شكل حرف C

– المصابيح الخلفية LED، وغيرها من المزايا.

كما أن مزايا فئة يوكن AT4 المخصصة للطرق الوعرة من ناحية التصميم هي :

– الشبك الأمامي من الكروم الأسود

– العجلات من الألمنيوم مقاس 20 بصوة مع إطارات جميع التضاريس

– زيادة زاوية الارتفاع مقدمة السيارة بمقدار 34 درجة، وغيرها من المزايا

وتعتبر فئة يوكن دينالي بأنها الأكثر فخامة وتتميز بالمزايا التالية:

– شبك أمامي حصري مع لمسات جالفانو خارجية وداخلية

– 4ألوان حصرية للمقصورة الداخلية مع اللمسات الأصلية من الخشب

– المقاعد بكسوة جلد مخرم أكثر فخامة

– عوارض السقف اللامعة، وغيرها من المزايا