عبدالله المنيع يوضح هل يجوز للحاج ذبح أضحية غير الهدي ( فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أنه لا يوجد علاقة بين الهدي والأضحية، حيث أن الأضحية هي التي تجوز في كل مكان ومن كل شخص

وقال “المنيع ” خلال مداخلة عبر “برنامج يستفتونك ” :” يمكن أن يكون الهدي من أعمال الحج، ويمكن أن يكون هدي تمتتع “.

وأكد عبدالله المنيع أنه لا يوجد أي علاقة بين الأضحية والهدي، لافتًا إلى أنه يمكن أن يتمتع ويترتب عليه الهدي وله أن يضحي .