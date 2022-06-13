عبدالله المنيع يوضح هل يجوز للحاج ذبح أضحية غير الهدي ( فيديو)
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أنه لا يوجد علاقة بين الهدي والأضحية، حيث أن الأضحية هي التي تجوز في كل مكان ومن كل شخص
وقال “المنيع ” خلال مداخلة عبر “برنامج يستفتونك ” :” يمكن أن يكون الهدي من أعمال الحج، ويمكن أن يكون هدي تمتتع “.
وأكد عبدالله المنيع أنه لا يوجد أي علاقة بين الأضحية والهدي، لافتًا إلى أنه يمكن أن يتمتع ويترتب عليه الهدي وله أن يضحي .
هل يجوز للحاج ذبح أضحية غير الهدي؟
– الشيخ عبدالله المنيع https://t.co/kv3gR2n3nH#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/eB6RcFypRl
— قناة الرسالة (@alresalahnet) June 12, 2022
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