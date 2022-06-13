شاهد .. فأر صغير يتذوق الكعكات داخل متجر لبيع الحلويات

تركيا(صدى):

وثّق مقطع فيديو، انتشر بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي لفأر صغير يتذوق الكعكات داخل متجر لبيع الحلويات والمخبوزات، بمدينة إسطنبول التركية.

وبيّن المقطع الفأر الصغير وهو يأكل من بعض المخبوزات المرصوصة بعناية لجذب المشترين.

وأفادت بعض الحسابات التي تداولت الفيديو على “تويتر” وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بأن المتجر شهير ويقع وسط مدينة إسطنبول.

والجدير بالذكر أن المصور ركّز على الفأر وهو يقضم الكعكة ويستمتع يتناولها، فيما كان الفأر منهمكاً في وليمته، وغير مدرك أن هناك من سيجعل منه نجماً شهيراً.