طرق حذف ذاكرة الهاتف المؤقتة عندما يصبح التنقل فيه أقل سرعة

وكالات(صدى):

يصبح الهاتف بطيئًا عندما تمتلئ الذاكرة، لذلك إذا واجهت صعوبة في التنقل بين المتصفح، المطلوب منك هو مسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة به.

وسيعمل ذلك على تسريع هاتفك وربما يوفر عليك الاضطرار إلى إنفاق الأموال على ترقية آيفون، كما يمكنك أيضاً إدارة تخزين آيفون الخاص بك للمساعدة في تشغيله بسرعة مرة أخرى.

تتطلب احيانًا زيارة أحد مواقع الـ”ويب” من هاتفك لتنزيل معلومات مثل الصور واللافتات والبيانات الأخرى، وللمساعدة وتسهيل العملية، ستقوم معظم متصفحات الإنترنت بتخزين بعض هذه البيانات في ذاكرة تخزين مؤقت حتى يسهل استردادها.

ويمكن أن يساعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت بمنح المواقع بداية جديدة في متصفحك ويحرر بعض المساحة في التخزين لديك، لذلك إليك كيفية مسح الـCache على جهاز آيفون الخاص بك بناءً على المتصفح الذي تستخدمه:

1- افتح تطبيق “الإعدادات” على جهاز آيفون الخاص بك.

2- حدد Safari من قائمة التطبيقات.

3- قم بالتمرير لأسفل وحدد مسح السجل وبيانات الموقع.

4- قم بتأكيد اختيارك في المربع المنبثق.

– كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لآيفون في “فايرفوكس” Firefox.

1- انقر فوق قائمة “الهامبرغر” في الزاوية اليمنى السفلية لفتح الخيارات.

2- اختر الإعدادات في الجزء السفلي من القائمة.

3- حدد إدارة البيانات في قسم الخصوصية.

4- يمكنك تحديد بيانات موقع الـ”ويب” لمسح البيانات الخاصة بالمواقع الفردية، أو تحديد مسح البيانات الخاصة في الجزء السفلي من الشاشة لمسح البيانات من جميع الحقول المحددة.