اكتمال أطول جسر مائي بالمملكة بطول يزيد عن 3 كم ( فيديو)

الرياض(صدى):

اكتمل أطول جسر مائي في ⁧المملكة ‬⁩والذي يزيد طوله عن 3 كم، وتم الانتهاء من تركيب آخر قطعة خرسانية في مشروع الجسر الذي يؤدي إلى جزيرة شورى .

ويربط الجسر بين ساحل ⁧‫البحر الأحمر‬⁩ غرب المملكة وجزيرة ⁧‫شُورى‬⁩ الواقعة بعرض البحر ، والتي تعد إحدى جزر مشروع ⁧‫وجهة البحر الأحمر‬⁩.

وأشرف على سير العمليات في هذا المشروع أكثر من 25 مختص صحة وسلامة مهنية، وتم تصنيف نسبة الخطورة في هذا المشروع إلى مستوى عالٍ جدًا وذلك بسبب وجود عمليات رفع معقدة في أجزاء الجسر