عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق وتوقف مطار بغداد

بغداد(صدى):

ضربت عاصفة ترابية جديدة العاصمة العراقية وتسببت في إيقاف رحلات مطار بغداد الدولي -مؤقتاً- اليوم الاثنين، في ظاهرة تكررت بشكلٍ كبير خلال الأشهر الأخيرة في البلاد الذي يعد بين أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي.

وشهد العراق منذ منتصف أبريل ما لا يقل عن 10 عواصف ترابية، ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر، فالعراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف الخمسين درجة مئوية.

وفي ساعات الصباح الأولى، غطّت سماء بغداد طبقة من الغبار أدت لانخفاض مدى الرؤية لبضع مئات الأمتار، وقررت إدارة مطار بغداد الدولي تعليق الرحلات الجوية.