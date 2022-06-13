بالفيديو.. استشاري نفسي: هوس السرقة اضطراب نفسي له عدة أعراض

الرياض(صدى):

أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور وليد السحيباني، أن هوس السرقة هو اضطراب نفسي يتمثل بالدوافع التي تتملك الشخص.

وصرح الدكتور وليد السحيباني، خلال لقائه مع برنامج “صباح السعودية”: “هوس السرقة هو من الاضطرابات النفسية ولكنه من الاضطرابات غير الشائعة، فهو تقريبًا أقل من 1% في البشر حسب الدراسات”.

وقال “السحيباني” أنه: “يقوم الشخص بأخذ الأشياء ليس بغرض السرقة مثل المجرمين، ولكن تحدث لدى الفرد رغبة ملحة في أخذ الشيء وتملكه على الرغم من عدم احتياجه أو وجود مشكلة في شرائه ولكنه يشعر براحة نفسية عند اقتنائها.

وأضاف: “أغلب الحالات تشعر بالذنب والاشمئزاز الشديد بعد السرقة، ويلوم نفسه بشكل كبير”، متحدثًا عن أعراض هوس السرقة، قائلاً: أن الشخص المصاب يأخذ أشياء بسيطة، وأن تكون السرقة بلا تخطيط وتحدث من دون مقدمات، وأخذ أشياء ليس لها قيمة للمحل أو للشخص نفسه، فهو يفعل بسبب الاضطراب الذي يعاني منه.

وأشار الاستشاري النفسي، إلى أن يجب وجود شخص متفهم بجوار من يعاني من هوس السرقة لكي يقنعه بأن يأخذ خطوة العلاج، مضيفًا أن الدراسات أثبتت أن هذا الداء منتشر أكثر بين النساء عن الرجال.

#صباح_السعودية | د. وليد السحيباني – استشاري الطب النفسي: هوس السرقة هو اضطراب نفسي يتمثل بالدوافع التي تتملك الشخص. #قناة_السعودية pic.twitter.com/s3b6K0FHdU — قناة السعودية (@saudiatv) June 13, 2022