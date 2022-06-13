انتشار شرس لفيروس كورونا في الصين

بكين(صدى):

كشفت سلطات العاصمة الصينية بكين عن تفشي جديد لفيروس كورونا واصفة إياه بأنه «شرس»، موضحة أن مصدره كان حانة في إحدى المناطق الراقية بالعاصمة.

وقالت السلطات أن الفيروس انتشر في 14 منطقة أخرى في البلاد، وتعرضت بكين مرة أخرى لتفجر الوباء بعد أيام قليلة فقط من إعلانها إعادة فتح حذرة للأماكن العامة.

وذكرت التقارير، أن بكين تعرضت لأقوى عدوى عنقودية ناجمة عن حانة في أحد أكثر شوارع وسط المدينة ازدحاما بمقياس وشدة أكبر من جميع الحالات السابقة، ما أدى إلى 166 إصابة ذات صلة في أربعة أيام.

وأوضح مسؤولو الصحة بالمدينة إن الإصابات المؤكدة حتى الآن مرتبطة بالانتشار الذي بدأ في حانة «هيفن سوبر ماركت» في منطقة سانليتون يوم الخميس، مشيرين إلى أن غالبيتهم العظمى من رواد الحانة، فيما أبلغت بكين عن 33 إصابة جديدة يوم الأحد، وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1997 في أحدث تفشٍّ منذ اكتشاف الحالة الأولى في 22 أبريل.