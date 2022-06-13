بالفيديو.. لحظة اصطدام شابين بآخر عمدًا داخل هايبر ماركت

الرياض(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة تعمد شابين الاصطدام بثالث داخل “هايبرماركت” في إحدى مناطق المملكة.

وأظهر الفيديو، أن أحد الشابين قام بتعمد الاصطدام بالشخص الثالث الذي كان متوقفا في إحدى الجهات ثم قام زميله بالإمساك به ودفعه وأسقطه على الأرض.

وبدأ الاشتباك بين الشاب مع الاثنين ووجه بعض اللكمات إليهما لكنهما سرعان ما وجها إليه ضربات مبرحة قبل أن يتدخل بعض المتواجدين للحيلولة بينهم، فيما أصر أحدهما على الذهاب إليه متجاوزا جميع المتواجدين وبالفعل تمكن من الإمساك به.