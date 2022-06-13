محترف النصر: تأجيل الدوري ” كارثة “

طلال الغامدي(صدى):

عقب محترف نادي النصر، اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، على قرار لجنة المسابقات، بتأجيل الجولتين الـ29 والـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وشارك محترف النصر، صورة لقرار لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، معقبا عليها: “هذه كارثة”.

وكانت لجنة المسابقات أجلت موعد انطلاقة مباريات الجولتين “29 – 30” من دوري المحترفين، لتقام يومي الخميس الموافق 23 يونيو 2022، والإثنين الموافق 27 يونيو.