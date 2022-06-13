قرار رسمي في الإمارت بمنع عرض كارتون «Lightyear»

أبوظبي(صدى):

قرر مكتب تنظيم الإعلام بالإمارات بمنع عرض فيلم الرسوم المتحركة «Lightyear»، وذلك بعدما تردد بأنه سيتم عرضه في منتصف يونيو الحالي.

وأصدر المكتب قرار برفض إعطاء تصريح بالعرض لهذا الفيلك في أي من دور السينما في الإمارات، مبررة قرارها بأن الفيلم يخالف معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة، بسبب مشاهد مثلية.

يذكر أن المكتب أكد التزام كافة الأفلام في دور السينما بالدولة للمتابعة والتقييم قبل موعد عرضه للجمهور، لضمان سلامة المحتوى المتداول وفق التصنيف العمري الملائم.