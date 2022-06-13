“وزير الخارجية” يؤكد دعم المملكة لحل الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي ينهي الحرب الأوكرانية

الرياض(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على أهمية العلاقات السعودية الإسبانية، ودورها في إرساء دعائم الأمن والاستقرار العالمي، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى مملكة إسبانيا.

وشارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في جلسة نقاش تحت عنوان “نحو آفاق جديدة للسياسة الخارجية للمملكة العربية، بحث خلالها عدداً من القضايا المؤثرة حول العالم، في مقدمتها المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وتحدث الأمير فيصل عن الأزمة الأوكرانية، مؤكداً على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين، ومحاولة الوصول لحل سياسي جاد تجاه الحلول التفاوضية بين الأطراف المتنازعة.