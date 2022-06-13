الجوازات ترسل فريق عمل للدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة (فيديو)
قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بمكة المكرمة، الرائد حامد الحارثي، إنه تم إرسال فريق عمل للدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن ذلك جاء من أجل تسهيل عميلة قدوم الحجاج إلى المملكة، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في قناة “السعودية”.
وأكد أن الهدف من هذه الفرق هو خدمة الحجاج وإنهاء إجراءات قدومهم إلى المملكة دون الحاجة إلى إنهاء هذه الإجراءات مرة أخرى.
فيديو | متحدث جوازات #مكة_المكرمة الرائد حامد الحارثي: لتسهيل عميلة قدوم الحجاج إلى #المملكة.. تم إرسال فريق عمل للدول المستفيدة من #مبادرة_طريق_مكة #الإخبارية pic.twitter.com/fisGxtAVuM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 13, 2022
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