الجوازات ترسل فريق عمل للدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة (فيديو)

مكة المكرمة(صدى):

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بمكة المكرمة، الرائد حامد الحارثي، إنه تم إرسال فريق عمل للدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن ذلك جاء من أجل تسهيل عميلة قدوم الحجاج إلى المملكة، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في قناة “السعودية”.

وأكد أن الهدف من هذه الفرق هو خدمة الحجاج وإنهاء إجراءات قدومهم إلى المملكة دون الحاجة إلى إنهاء هذه الإجراءات مرة أخرى.