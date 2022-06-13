حادث مأسوي.. صاحب سيارة يدهس ابن شقيقه الرضيع معتقدا أنه تعثر بحجارة

مليكة فؤاد(صدى):

شهد إقليم بني ملال في المغرب واقعة مفجعة، راح ضحيتها طفل رضيع لم يتجاوز السنتين من عمره، بعدما دهسه شقيق والده بسيارته.

وكان الرجل يقود سيارته بالقرب من منزله ولم ينتبه لوجود ابن شقيقه البالغ من العمر السنة والنصف بالقرب من عجلات السيارة، ليدهسه، وبعدها نزل من السيارة معتقدا أنه تعثر بحجارة ليصدم بوجود الطفل جثة هامدة .

وحضرت قوات الشرطة إلى محل الواقعة، لمعرفة ملابسات الحادث، ، فيما دخل العم في صدمة نفسية من هول ما شاهده، وانتاب الحزن الأسرة والجيران بالمنطقة.