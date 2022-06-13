الهلال يحصل على دفعة قوية قبل مواجهة الفتح

ماجد محمد(صدى):

حصل فريق الهلال على دفعة قوية قبل مواجهة الفتح، ضمن الجولة الـ 29 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

ومن المتوقع أن مدرب الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق، يفتح ملف مباراة الفتح.

حيث شارك مهاجم الهلال، النيجيري أوديون إيجالو، في جزء من التدريبات التي جرت أمس على ملعب النادي بعد تعافيه من إصابة الكتف، بينما خضع سلمان الفرج لمزيد من الفحوصات عقب تعرضه للإصابة في الكتف.

ومن المرتقب أن يعود البرازيلي ماتيوس بيريرا للدخول في التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين بعد تعافيه من الإنفلونزا، فيما اقترب الكوري الجنوبي جانج هيون من دخول التدريبات بعد تماثله للشفاء.