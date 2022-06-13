5 معلومات قد لا تعرفها عن الحلتيت المتسببة في تسمم شقيقة دانة القحطاني

أميرة خالد(صدى):

تسببت نبات “الحلتيت” في جعل سجى شقيقة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، دانة القحطاني تتعرض للتسمم ما دفع أسرتها إلى نقلها إلى المستشفى.

ويرجع أصل “الحلتيت” إلى جذور نبات الفيرولا حيث يستخرج منه، ويتم استخدامه بكثرة في المطبخ الهندي؛ كما يستخدم من أجل علاج كثير من الأمراض.

وقد يتسبب تناولها إلى أعراض جانبية قد تصل إلى التسمم الغذائي، ويكون من أعراضها الطفح الجلدي ، وتورم الشفاه، والمشكلات الهضمية التي قد تتطور إلى غثيان وقيء و اضطراب ضغط الدم واضطراب معوي، ما يتطلب غسيل معوي.