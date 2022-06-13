الإدارة العامة للخدمات الطبية تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن حاجتها للتعاقد المؤقت مع أطباء في المراكز الصحية التابعة للإدارة العامة لصحة السجون.
وأوضحت الإدارة المسميات الوظيفية المطلوبة :
– طبيب نائب:
– المؤهل: الزمالة أو الماجستير.
– التخصصات التالية: (طب باطني، طب أسرة ومجتمع، طب نفسي، طب أطفال).
– للعمل بمناطق المملكة التالية (الرياض، جازان، مكة المكرمة، الدمام).
2- طبيب عام:
– المؤهل: البكالوريوس في الطب والجراحة العامة.
– للعمل بمناطق المملكة التالية (الرياض، جازان، مكة المكرمة، الدمام).
– يشترط وجود تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/11/14هـ الموافق 2022/06/13م وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 1443/11/28هـ الموافق 2022/06/27م، من خلال البريد هنا
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