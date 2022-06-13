الإدارة العامة للخدمات الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن حاجتها للتعاقد المؤقت مع أطباء في المراكز الصحية التابعة للإدارة العامة لصحة السجون.

وأوضحت الإدارة المسميات الوظيفية المطلوبة :

– طبيب نائب:

– المؤهل: الزمالة أو الماجستير.

– التخصصات التالية: (طب باطني، طب أسرة ومجتمع، طب نفسي، طب أطفال).

– للعمل بمناطق المملكة التالية (الرياض، جازان، مكة المكرمة، الدمام).

2- طبيب عام:

– المؤهل: البكالوريوس في الطب والجراحة العامة.

– للعمل بمناطق المملكة التالية (الرياض، جازان، مكة المكرمة، الدمام).

– يشترط وجود تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/11/14هـ الموافق 2022/06/13م وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 1443/11/28هـ الموافق 2022/06/27م، من خلال البريد هنا