طرابزون سبور يفكر في التعاقد مع لاعب الأهلي 

نواف السالم(صدى):

تفكر إدارة طرابزون سبور التركي، في التعاقد مع المقدوني إزغيان أليوسكي ظهير أيسر الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن عبدالله أفسي مدرب طرابزون سبور أجرى لقاء بالفيديو مع إزغيان أليوسكي من أجل إقناعه بالقدوم لفريقه في الصيف.

ويشار إلى أن أليوسكي غير سعيد مع ناديه الحالي، وفي حالة رحيله عن الأهلي فمن الممكن أن تتسارع عملية انتقاله إلى طرابزون.

ويتواجد اسم إزغيان أليوسكي على رأس قائمة المرشحين لقيادة الجبهة اليسرى لفريق طرابزون سبور في الموسم المقبل.